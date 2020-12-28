اقتصاد

سعر صرف الدولار واليورو يسجلان إنخفاضا مقابل الدينار الليبي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد أحد تجار العملة لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الاثنين على إنخفاض سعر صرف الدولار.

وبحسب التاجر فقد سجل  سعر الدولار مساء اليوم  5.28 بينما كان يسجل  5.36.

وبحسب التاجر فقد بلغ اليورو أيضاً مساء اليوم 6.44  بينما كان يسجل 6.54.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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