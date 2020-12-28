انخفاض ملحوظ بعد بيان للمصرف المركزي.. تعرف على اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي بالتفصيل

شهد سعر صرف الدولار الامريكي تراجعاً ملحوظاً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استمرارها بالتراجع في تداولات السوق الموازية الاثنين.

يأتي هذا الانخفاض عقب بيان للمصرف المركزي في طرابلس الاثنين، ذكر فيه إن المحافظ الصديق الكبير ناقش مع الإدارات المعنية بالمركزي ضوابط بيع النقد الأجنبي بناءً على قرار مجلس إدارة المركزي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا الاثنين 28-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار – طرابلس = 5.27 دينار

الدولار – بنغازي = 5.29 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.28 دينار

اليورو = 6.380 دينار

الجنية الإسترليني 7.00 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.96 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.4 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب 220 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب 256.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب 293.3 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

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