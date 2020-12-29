مصادر: علاوة العائلة مُقررة منذ عام 2012م وفق سعر صرف 1.30 فكيف تبقى بنفس القيمة؟

طرابلس 29 ديسمبر 2020 (وال) – أكدت مصادر مُطلعة أن هناك حالة استياء عامة من إقرار علاوة العائلة بقيمة 150 دينارًا للزوجة و100 دينار للطفل، في ظل سعر الدولار المرتفع والمحدد بـ4.48.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن علاوة العائلة التي سيبدأ صرفها بداية العام الجديد 2021م، مقررة من عام 2012م، ومحددة وفق سعر صرف 1.30، مؤكدة أنه ليس من المنطقي أن تبقى العلاوة بنفس سعر الصرف القديم.

واستنكرت المصادر رد المسؤولين على المواطنين الغاضبين بسبب سعر الدولار المرتفع، بأنه يتم تعويض الشعب بعلاوة العائلة، منددة بحديث البعض على علاوة العائلة وكأنهم يمنون على الشعب ويقدمون له جميلاً. (وال – طرابلس) س س

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