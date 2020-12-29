اقتصاد

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر بـ2,9 مليار دولار

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر.

وذكر “الجهاز”، أنه بنهاية أكتوبر لهذا العام؛ بلغت نسبة العجز حوالي 2,9 مليار دولار، مقابل 4,1 مليار دولار للشهر ذاته مـن العام الماضي، بانخفاض 28,8%.

وبحسب “الجهاز”؛ فإن قيمة الصادرات قد انخفضت، خلال الفترة نفسها، بنسبة 13,1% لتبلغ 2,2 مليار دولار، مقابل 2,5 مليار دولار مُسجّلة في أكتوبر 2019.

وأرجع “الجهاز” هذا الانخفاض الكبير إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة، بنسبة تراجع بلغت 6,6%، إضافة إلى منتجات البترول بنسبة 27,3%.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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