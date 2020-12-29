اقتصاد

العيساوي يعلن اطلاق موقعه الشخصي وتدشين خدمة البحث الإلكتروني في القانون التجاري

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة الأسبق بحكومة الوفاق الوطني “د. علي العيساوي” عن اطلاق موقعه الشخصي .

وقال “العيساوي” عبر حسابه على التويتر : يطيب لنا أن ندشن خدمة البحث الإلكتروني في القانون التجاري 23/2010 بموقعه لأول مرة للقانونين والبحاث والمهتمين .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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