انخفاض أسعار الدولار عالميا

واشنطن 29 ديسمبر 2020 (وال) -انخفض الدولار إلى قرب قاع عامين ونصف العام، اليوم الثلاثاء، إذ زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة، مع مضي مشرعين أمريكيين قدما في حزمة مساعدات معززة مرتبطة بكوفيد-19.

وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين، لصالح زيادة مدفوعات التحفيز للأمريكيين المؤهلين إلى ألفي دولار من 600 دولار، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

ونزل مؤشر الدولار (0.1( بالمئة إلى (90.125) نقطة، محوما قرب مستوى (89.723) نقطة، الذي بلغه في 17 ديسمبر الماضي، للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وارتفع اليورو (0.2) بالمئة إلى (1.22375( دولار في المعاملات الآسيوية، مقتربا من قمة عامين ونصف العام عند (1.22735( دولار التي لامسها في وقت سابق هذا الشهر.(وال واشنطن) س خ.

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