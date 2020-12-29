“صنع الله” يُشيد بدور “الهروج” لوضع حقل “الناقة” على الإنتاج

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال الاجتماع السنوي لاستعراض نشاط شركة “الهروج للعمليات النفطية” خلال عام 2020؛ برامج عمل الشركة بالإضافة إلى الميزانية المقترحة لعام 2021.

وشهد الاجتماع، الذي عقد يوم الاثنين بمقر شركة “سرت”، توقعات الإنتاج للسنوات القادمة، وما تم تنفيذه من برامج الحفر وصيانة الآبار وخزانات النفط.

من جهته، أشاد صنع الله بجهود العاملين بالشركة في استئناف الإنتاج من حقول “آمال و تيبستي” وجزء من حقل الغاني بعد الكشف عليه وصيانة جزء منه، مُثمنًا الجهود المبذولة والإجراءات المتخّذة من قبل “الهروج” في سبيل وضع حقل الناقة على الإنتاج العام المقبل.

وفي السياق ذاته؛ أكد رئيس شركة “الهروج” خليفة عمر، أن الشركة أعدّت الخطط والدراسات لإعادة حقل الناقة للإنتاج في خلال الربع الأول من العام القادم، مُرجحًا أن ينتج الحقل ثمانية آلاف برميل يوميًا.

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