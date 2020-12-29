وسط ترقب لخطوة المركزي.. تراجع كبير لاسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي 29-12-2020

شهد سعر صرف الدولار الامريكي تراجعاً كبيرا مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استمرارها بالتراجع في تداولات السوق الموازية الثلاثاء.

ويأتي الانخفاض بعد يوم من بيان للمصرف المركزي في طرابلس ذكر فيه إن المحافظ الصديق الكبير ناقش مع الإدارات المعنية بالمركزي ضوابط بيع النقد الأجنبي بناءً على قرار مجلس إدارة المركزي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي، وسط ترقب لإصدار هذه الضوابط ومع اقتراب بدء تنفيذ سعر الصرف الجديد الذي سيكون بتاريخ 3 يناير.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا الثلاثاء 29-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.200 بيع في زليتن

5.190 شراء

5.155 بيع في طرابلس

5.145 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.16 دينار

اليورو = 6.30 دينار

الجنية الإسترليني 6.92 دينار

الليرة التركية 0.70 دينار

الدينار التونسي 1.93 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.25 دينار

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