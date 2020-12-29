أسعار الذهب والفضة اليوم في ليبيا اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

ننشر فيما يلي أسعار الذهب و الفضة في ليبيا بالسوق الموازي بمختلف المعايير والانواع اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020:

• اسعار الذهب:

كسر الذهب عيار 18 بـ 211 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ 246.16 دينار

كسر الذهب عيار 22 بـ 257.8 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ 281.3 دينار

سعر الذهب جديد عيار 18 من 320 دينار

سعر الذهب جديد عيار 21 من 360 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 18 من 255 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 21 من 300 دينار

• اسعار الفضة:

فضة كسر من 2.35 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 09 دينار على حسب العيار

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