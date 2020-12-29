الكبير يناقش ضوابط بيع النقد الأجنبي

أخبار ليبيا24

ذكر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن المحافظ الصديق الكبير ناقش أمس الإثنين مع الإدارات المعنية بالمركزي ضوابط بيع النقد الأجنبي.

وأضاف المصرف عبر حسابه على “فيسبوك” أن الكبير اجتمع مع مدراء الإدارات المعنية لمناقشة الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي بناءً على قرار مجلس إدارة المركزي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وكان المصرف المركزي قرر في اجتماع مجلس الإدارة الأول من نوعه منذ العام 2014، تعديل سعر الصرف ورفع القيود عن بيع النقد الأجنبي مع بداية يناير من العام القادم على أن يكون سعر الصرف الجديد 4.48 دينار مقابل الدولار الواحد.