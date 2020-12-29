تعرف على ضوابط بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

نشر المصرف المركزي بطرابلس اليوم الثلاثاء، الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتي وجهها إلى المصارف التجارية، حيث أوضح بأن كل شخص يملك الرقم الوطني ويتجاوز السن القانونية يمكنه الاستفادة من الخدمات المقدمة.

وتحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من منشور المركزي الذي أوضح فيه بأن يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد عبر جميع المصارف التجارية العاملة في ليبيا وعبر الوسائل المتاحة مثل التحويل المباشر أو البطاقات الدولية مبلغ وقدره 20 ألف دولار أمريكي سنويا بشرط أن يدير حسابا مصرفيا طرف المصرف الذي يتم التحويل عن طريقه.

ومن بين الشروط أن تكون عملية التحويل عبر إصدار وشحن بطاقة VISA أو Master Card الدولية وبما لا يتجاوز 10 آلاف دولار سنوياً.

وأشار إلى أن إجراء حوالات مباشرة عبر خدمات money gram أو Western union وبحيث لا تتجاوز الحوالة اليومية ألفين دولار بينما تصل القيمة المتاحة سنويا 10 آلاف دولار سنوياً.

وأوضح بأن العمولة التي سيتقاضها المصرف عن الحوالات المباشرة ستكون وفق الاتفاق مع شركات التحويل الدولية ولن يحمل المواطن أي مصاريف أو عمولات إضافية.

وستكون العمولات الخاصة بإصدار بطاقة جديدة 70 دينار بينما ستكون عمولة الشحن 10 دينار، إضافة إلى أن قيمة إدارة حساب بطاقة دولية ستكون 40 دينار سنويا، فيما ستكون عمولة إصدار بطاقة بدل فاقد 100 دينار، وإصدار رقم سري بديل ستكون بقيمة 10 دينار فقط.

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