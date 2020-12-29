المركزي يكشف عن ضوابط بيع النقد الأجنبي للدراسة والعلاج

كشف االمصرف المركزي بطرابلس اليوم الثلاثاء عن الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي لأغراض العلاج والدراسة. وتحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من منشور المركزي التي تظهر النقاط المحددة لعمليات بيع العملة الأجنبية.

وخول المركزي المصارف التجارية ببيع النقد الأجنبي للأغراض المتعلقة بالدراسة في الخارج، حيث يمكن للأشخاص الطبيعين بالحصول على 10 آلاف دولار سنوياً عن طريق الرقم الوطني عبر منظومة الأغراض الشخصية، بينما اشترط المركزي أن تكون الدراسة في أحد المعاهد العليا أو الجامعات.

ويجب تقديم فاتورة توضح تكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية تتضمن تفاصيل حساب المؤسسة المراد تحويل الأموال إليها ويشترط بأن تكون المستندات المقدمة المؤيدة لطلب تحويل حديثة وأن يتم تحويل الأموال إلى حساب المؤسسة مباشرة.

وبالنسبة إلى العلاج في الخارج، خول المركزي المصارف التجارية ببيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج في الخارج بمبلغ أقصاه 20 ألف دولار أمريكي سنويا عن طريق الرقم الوطني وعبر منظومة الأغراض الشخصية.

وطلب المركزي تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية تتضمن تفاصيل حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل الأموال إليه، ويشترط بأن تكون المستندات المقدمة المؤيدة لطلب تحويل المبلغ لا يتجاوز تاريخها الثلاثة أشهر كحد أقصى ومعتمدة من السفارة الليبية، وأن يتم تحويل الأموال من حساب المريض نفسه أو من أقاربه من الدرجة الأولى.

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