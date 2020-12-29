توجه لتوحيد الاتحادات العمالية وتفعيل دور النقابات

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، خلال اجتماع عقده الاثنين مع أعضاء الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، توحيد الاتحادات العمالية وتفعيل دور النقابات العمالية، إضافة إلى ملفات مهمة خاصة بآليات عمل الاتحاد الوطني للعمال في البلاد من حيث عدد النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وأشاد المجتمعون بدور وزارة العمل والتأهيل مع الاتحاد الوطني في حلحلة المشاكل والعقبات التي تواجه مكونات الاتحاد الوطني للعمال الليبيين.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر نقابة المعلمين، مدير مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة ربيعة عمار ونائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا عبدالسلام الزوبي، ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ للاتحاد الوطني لعمال ليبيا خالد فضل، ورئيس نقابة معلمي طرابلس أبو بكر العباني، ونائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف البوراوي، ومدير مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا شاكر الفيتوري.

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