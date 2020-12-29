مؤسسة النفط تطالب “الزويتينة” بتطوير حقولها

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الاثنين خلال الاجتماع السنوي لعرض نشاط شركة الزويتينة للنفط، الإنجازات التي تم تحقيقها من قبل الشركة في عام 2020، والأعمال التي تعتزم تنفيذها والميزانيات للعام 2021، وتطرق صنع الله إلى برامج الحفر التطويري المقترحة المزمع تنفيذها من قبل الزويتينة.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس المؤسسة مسؤولي الشركة بوضع خطة عمل لتطوير حقول الشركة وخاصة الامتياز م-ن 74، ودراسة الجدوى الاقتصادية منه، واستكمال تطوير حقول 103 “د” و103 “أ”، وتحقيق المستهدف منه.

وأشاد صنع الله بدور الشركة في الانتهاء من حفر بئرين خلال العام الجاري والبدء بعمليات حفر بئر أخرى على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع في البلاد.

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