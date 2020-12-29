“العامة للكهرباء” توقع اتفاقية تعاون مع شركة سونلغاز الجزائرية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية للتعاون مع مجمع شركة سونلغاز الجزائرية في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والغا.

وقالت الشركة في بيان، إن مراسم توقيع الاتفاق حضرها رئيس مجلس الإدارة وئام العبدلي والوفد المرافق له بينما مثل الشركة الجزائرية مديرها العام شاهر بولخراص.

ووفق بيان للشركة، أكد رئيس مجلس الإدارة وئام العبدلي على أن هذا التعاون يندرج في إطار مواصلة المبادلات التي جرت بين فرق الشركتين بعد تدخل الفريق التقني لسونلغاز شهر اكتوبر الماضي من أجل اصلاح وإعادة تشغيل محطة الخمس.

من جهته أكد المدير العام لشركة مجمع سونلغاز أن هذه الاتفاقية الجديدة جاءت عقب تلك التي أبرمت سالفاً بين الشركتين في مجال الإنتاج، مبرزاً أنه تم توسيع هذه الشراكة لتشمل النقل وتوزيع الكهرباء والغاز وكذلك الطاقات المتجددة والتكوين، وفق بيان الشركة العامة للكهرباء.

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