الرقابة على الأغذية والادوية يرفض التعامل مع الشركات غير المسجلة لدى المركز

قال مركز الرقابة على الأغذية والادوية اليوم الثلاثاء، إن رئيس المركز شدد على ضرورة عدم التعامل مع الشركات التي ليست مسجلة لدى المركز.

وأوضح المركز في بيان، بأن مديره العام شدد على مدراء كلا من الرقابة الدوائية والرقابة الغذائية ومدراء الفروع على عدم التعامل مع أي شركة موردة مالم تكن مسجلة لدى المركز وفقا للإجراءات المتبعة بالخصوص.

وأشار البيان إلى مطالبة مدير المركز إبلاغ كلاً من رؤساء الوحدات بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بعدم الإفراج على الشحنات الموردة من الخارج عبر المنافذ إلا بعد احضارهم رسالة التسجيل النهائي الصادرة من الإدارة العامة بالمركز والتي تُفيد قيد الشركة بسجلات المركز.

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