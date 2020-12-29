بعد تراجع كبير.. انقلاب مفاجئ.. تعرف على اخر اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

شهد سعر صرف الدولار الامريكي عودته للارتفاع بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب صعوداً طفيفا بعد تراجع ملحوظ في تداولات السوق الموازية الثلاثاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا الثلاثاء 29-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار=5.14 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.15 دينار

اليورو = 6.13 دينار

الجنية الإسترليني 6.88 دينار

الليرة التركية 0.69 دينار

الدينار التونسي 1.88 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 6.95 دينار

الذهب الكسر عيار 215=18 للجرام

الذهب الكسر عيار 251=21 للجرام

الذهب الكسر عيار 272=18 للجرام

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