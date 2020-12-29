متأثرا بتعديل سعر الصرف .. ارتفاع سعر حديد الصلب

أخبار ليبيا 24 – خبر

توقع مدير شركة الخردة التابعة للشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة عمر الشاوش أن تتأثر الصناعات الوطنية وخاصة الحديد والصلب سلبيًا بقرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال العام القادم.

الشاوش أكد في تصريح صحفي أن أسعار الحديد ومنتجات الشركة الأخرى سترتفع عن السابق نتيجة التكاليف المرتفعة التي تشمل المواد الخام وقطع الغيار التي في الغالب تستورد من الخارج.

وأشار إلى أن الشركة ستعمد إلى شراء المواد الخام والمتمثلة في الخردة من السوق المحلي، حيث أنه ليس في صالح الشركة استيراد المواد الخام من الخارج بعد التغير الذي طرأ على سعر الصرف.

وأوضح أن سعر الدينار الجديد مقابل الدولار سيؤثر على الشركة مطالبا بأن يكون هناك نوع من الحماية للصناعة المحلية من القرار الأخير، خاصة الصناعات شبه المحلية مثل صناعة الحديد والصلب التي تختلف عن الصناعات المحلية الكاملة مثل الأسمنت.

وطالب الشاوش باستثناء صناعة الحديد والصلب من قرار تعديل سعر الصرف، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لحصولها على الدعم اللازم حتى تتمكن من السيطرة على السوق وأسعار المنتجات في المستقبل، خاصة وأنه لا توجد مواد خام جاهزة في البلاد عكس ما يتصور البعض .