أسعار السيارات في الجزائر ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تصريح وزير الصناعة الجزائري، فرحات أيت علي، الذي أكد فيه إلغاء قرار السماح باستيراد السيارات التي عمرها أقل من 3 سنوات.

وجاء تصريح الوزير على إحدى الإذاعات المحلية مؤخرا، وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن موقع “الشروق” الجزائري.

وقال الموقع إن التصريح عزز ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية، بالرغم من إغلاق محلات عرض السيارات في الوقت الحالي بسبب انتشار وباء كورونا.

وذكر الموقع أن بعض السماسرة استغلوا تصريح الوزير من أجل إلهاب سوق السيارات، وأشار إلى أن السوق تشهد زيادة في الطلب على السيارات.

The post الجزائر.. ارتفاع في أسعار السيارات بعد «تصريحات» لوزير الصناعة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا