تجار الخردة يطالبون وزارة الاقتصاد بطرابلس بالسماح لهم بتصديرها

طالب تجار وأصحاب وموظفو شركات الخردة بالمنطقة الغربية والوسطى اليوم الأربعاء من وزارة الاقتصاد والصناعة في طرابلس بالسماح لهم بتصديرها إلى الخارج.

ونظم التجار وأصحاب الشركات المتعلقة بالخردة وقفة احتجاجية جديدة أمام الوزارة للمطالبة بإعادة فتح تصدير الخردة إلى الخارج، حيث رفع المحتجون عدد من الشعارات واللافتات عبروا فيها عن استيائهم من الوزارة بسبب تجاهلها لمطالبهم المتكررة لفتح التصدير من جديد.

ومن بين الشعارات التي نادا بها المحتجون مطالبة رئاسة الوزراء بتغيير وزير الاقتصاد المكلف المتغيب عن الحضور للوزارة منذ حوالي شهرين أو أكثر، بحسب زعمهم.

ووفق التجار وأصحاب الشركات فإن تصدير الخردة يعتبر جزءًا من الدخل المحلي باعتبارها مصدر دخل لعدد كبير من العائلات الليبية التي قد تعيش تحت خط الفقر بسبب توقف هذا العمل واعتبروا أن تجميع الخردة يساهم في إصحاح البيئة والتخلص من المخلفات.

ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بعقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن تجار الخردة وأصحاب الشركات التي تمارس التجارة وبحضور المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، حتى يتمكن جميع التجار من عرض مطالبهم والمشاكل التي يعانوها جراء إقفال التصدير.

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