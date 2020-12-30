الرقابة الإدارية بطرابلس تُفرج عن مرتبات موظفي مركز الرقابة على الأغذية والادوية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس اليوم الأربعاء الإفراج عن مرتبات الموظفين في مركز الرقابة على الأغذية والادوية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها خاطبت مدير عام مصرف الجمهورية للإفراج عن الحسابات الخاصة بمرتبات الموظفين في المركز، مؤكدة بأن القرار لا يشمل باقي الحسابات.

وأشارت الهيئة في خطابها إلى أن القرار يأتي في ظل الحاجة المساة للموظفين للحصول على مرتباتهم مع قرب إنتهاء السنة المالية لـ2020، بينما أكدت أن بقية الحسابات المتعلقة بالأبواب الأخرى لا تزال مجمدة.

وكانت الهيئة قامت في وقت سابق بتغيير مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والادوية محمد عمر المشاي وتسمية عبدالحميد يربوع كمدير عام جديد، قبل أن يرفض المشاري قرار التسليم، مما أدى بالهيئة للقيام بالحجز على حسابات المركز في المصارف التجارية.

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