مصرف “الجمهورية” يعلّق على خصم الـ 100 دينار على الحسابات

أكد مصرف “الجمهورية” لزبائنه، اليوم الأربعاء، أنه يجري خصم 100 دينار لحسابات الشركات ورجال الأعمال فقط.

وفي منشور رسمي له على الموقع الإلكتروني الخاص به على الإنترنت؛ أخبر المصرف زبائنه بشأن ضرورة مراجعة الفروع المصرفية لتسوية أي خصومات تتم على حسابات المواطنين، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يتم على الحسابات الخاصة (موظف دولة أو مرتب ضمان أو تضامن)، بل يستهدف الحسابات التجارية فقط.

يشار إلى أن لجنة تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف المُشكّلة بقرار من “الرئاسي”، والتي تتكوّن من عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ومساعد مدير عام مصرف “الجمهورية”، ومدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، قد ناقشت في قبل نحو شهر، المشاكل التي يعاني منها مصرف “الجمهورية”؛ ومن أبرزها انقطاع التيار الكهربائي عن أهم مصادر الاتصالات ومراكز البيانات ونقاط الاتصال الرئيسة، وبحث المجتمعون آلية تأمين مصادر كهربائية إضافية لمصادر الاتصالات وعمليات تزويد النفط للمولدات الكهربائية، وأكدوا ضرورة تشكيل فرق عمل مكوّنة من الشركة العامة للكهرباء، والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بالإضافة الى مصرف “الجمهورية”؛ من أجل إعداد المواصفات الفنية كبديل لخطوط الكهرباء والموّلدات المطلوبة.

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