العمل والتأهيل بالوفاق تبحث معالجة قرار الـ”موظفين رقم 831″

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين اليوم الأربعاء، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر تسريع إعداد الملاك الوظيفي لمصلحة الأحوال المدنية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة، بأن الاجتماع تناول الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي للمصلحة ووضع آليات لعلاج الملاك الوظيفي الفني والإداري، ومعالجة الاشكاليات التي تواجهها المصلحة ومنها القرار رقم 831.

وأكد البيان على ضرورة تسوية المعنيين بموجب القرار 831 وإدارجهم ضمن الملاك الوظيفي للمصلحة لإحالتهم الي اللجنة المشتركة للإفراجات المالية.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على تشكيل فريق بين الوزارة والمصلحة للإسراع في إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي، وكذلك تدريب عدد من العاملين في مصلحة الأحوال المدنية على برامج متخصصة ” قانونية وتقنية”.

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