بعد توقف لـ 10 سنوات.. تشغيل مصنع الإثيلين في “رأس لانوف”

تستعدّ شركة “رأس لانوف”؛ لإعادة تشغيل مصنع الإيثلين، من جديد، بعد توقف دام قرابة عشر سنوات.

واستقبلت أرصفة ميناء “رأس لانوف” النفطي، التابع لشركة “رأس لانوف”، شحنة من مادة “النافتا”، في إطار البدء باختبار الجاهزية التشغيلية لمشروع تزويد مصنع الإيثلين بمادة “النافتا” عن طريق الميناء؛ استعدادًا لتشغيل المصنع مجددًا.

وأوضحت شركة “رأس لانوف”، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن إمدادات “النافتا” وزيت الوقود الثقيل كانت منقطعة عن الشركة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن كانت تعتمد بشكل كلي في توفير هذه المادة على مصفاة الشركة الليبية الإماراتية “ليركو” والمتوقفة عن العمل منذ نهاية يوليو عام 2013، مما دفع الشركة للبحث عن وسائل أخرى بديلة لتوفير مادة “النافتا” حتى يتسنى لها تشغيل المجمع الصناعي الضخم، بحسب بيانها.

وعملت الشركة طيلة الفترة الماضية على إجراء العديد من أعمال الصيانة والتجهيز استعدادا لإعادة تشغيل المصنع.

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