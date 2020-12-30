“العمل” تُواصل إعداد الملاك الوظيفي لـ”الأحوال المدنية”

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر؛ إمكانية تسريع إعداد الملاك الوظيفي لمصلحة الأحوال المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عُقد بديوان الوزارة، حيث ناقش الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي للمصلحة ووضع آليات لعلاج الملاك الوظيفي الفني والإداري، ومعالجة المشكلات التي تواجهها المصلحة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق من “الوزارة والمصلحة”؛ للإسراع في إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي، وتدريب عدد من العاملين في مصلحة الأحوال المدنية على برامج متخصصة قانونية وتقنية، إضافة إلى توقيع معاهدة للربط الإلكتروني، وتوحيد منظومات وزارة العمل مع مصلحة الأحوال المدنية.

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