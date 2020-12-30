الجراري: زيارة الوفد المصري إلى طرابلس تساهم في إنهاء الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري إن زيارة الوفد المصري إلى عاصمتنا طرابلس تساهم في إنهاء الأزمة الليبية بدون التفريط في سيادتنا.

وأضاف الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ هذه الخطوة تأتي لقطع الطريق أمام جهود تركيا في الهيمنة على اقتصاد وخيرات ليبيا وفق مصلحة أحادية ضيقة وشرعنتها باتفاقيات مخالفة لبنود الاتفاق الدولي الخاص بالأزمة الليبية.

وتابع رئيس الغرفة :”نرحب بهذه الخطوة المصرية والتي جاءت في هذا التوقيت لأننا نعلم جيدا مدى صدق مصر وبعد أن توغلت تركيا وغيرها في الهيمنة على العاصمة وهذا التوغل إن لم توضع له حدوداً سيصبح الوطن بأكمله في قبضة الدولة العثمانية”.

وطلب الجراري من الوطنيين في طرابلس المساهمة في خلق مناخ للتوازن المصري كخطوة أولى تمهيداً لعودة السيادة الليبية في كافة المجالات لكل الليبيين وفرض سياسة الند للند مع كافة الدول الصديقة وغير الصديقة.