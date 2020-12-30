العراق يُوافق على توريد 12 مليون برميل نفط إلى مصر

أصدر مجلس الوزراء العراقي بيانًا، أعلن فيه موافقته على تجديد عقد لتوريد 12 مليون برميل من “خام البصرة الخفيف”، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك للعام المقبل 2021.

وفي وقت سابق، كشف وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع، كريم حطاب، عن نية بلاده في زيادة قدرة تصدير النفط الخام من مرافئه الجنوبية إلى ستة ملايين برميل يوميًا.

وأوضح أن زيادة قدرة التصدير ووصولها إلى هذا الحد؛ ستكون بعد عام 2023، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل بناء 24 صهريج تخزين.

وأضاف “حطاب”، في بيان، أن بلاده تعمل تعمل على تطوير مستودع “الفاو” النفطي وتعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل إنشاء 24 خزانًا بطاقة تبلغ 58 ألف متر مكعب، ورفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3,5 مليون برميل يوميًا، إلى ستة ملايين برميل يوميًا، بعد عام 2023.

وأشار إلى أن خطط الوزارة، تهدف إلى تنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع “الفاو” إلى موانئ الصادرات النفطية، فضلاً عن مشروعات تطوير المنافذ التصديرية.

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