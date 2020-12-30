“الاقتصاد” تُناقش خُطط عملها للعام المقبل

بحث وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، خلال اجتماع مُوسّع ضمّ مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة والجهات التابعة لها؛ خطط عمل الوزارة، خلال العام المقبل.

وشهد الاجتماع، عرضًا ومناقشةً لخطط العمل المستهدفة المُعدّة بمعرفة الجهات التابعة للوزارة وسبل تنفيذها.

وشدّد وكيل الوزارة، على ضرورة تركيز خطط العمل المعدة حول أهداف قابلة للتنفيذ بما يتناسب مع الإمكانات والقدرات المتاحة للمؤسسات والشركات التابعة لها.

وفي ختام الاجتماع؛ تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يتولى دراسة الخطط التي تمت مناقشتها، وإدراجها ضمن خطة الوزارة.

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