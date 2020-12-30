اقتصاد

“الاقتصاد” تُناقش خُطط عملها للعام المقبل

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، خلال اجتماع مُوسّع ضمّ مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة والجهات التابعة لها؛ خطط عمل الوزارة، خلال العام المقبل.

وشهد الاجتماع، عرضًا ومناقشةً لخطط العمل المستهدفة المُعدّة بمعرفة الجهات التابعة للوزارة وسبل تنفيذها.

وشدّد وكيل الوزارة، على ضرورة تركيز خطط العمل المعدة حول أهداف قابلة للتنفيذ بما يتناسب مع الإمكانات والقدرات المتاحة للمؤسسات والشركات التابعة لها.

وفي ختام الاجتماع؛ تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يتولى دراسة الخطط التي تمت مناقشتها، وإدراجها ضمن خطة الوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك