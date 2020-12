أسعار النفط ترتفع بفضل آمال تعافي الطلب

ارتفع النفط اليوم الأربعاء، إذ تلقت الأسعار دفعة من حزمة تحفيز مالي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ومن انخفاض مخزونات النفط الخام.

وحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فيد صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.7 بالمئة إلى 51.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش. وصعدت عقود خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 48.30 دولار للبرميل.

ونقلت “رويترز” عن ستيفن إينس، كبير استراتيجي السوق العالمية لدى “أكسي”، وهي شركة سمسرة قوله: “ما زالت أسعار النفط تلقى الدعم من ضعف الدولار الأمريكي أثناء الليل، وأخيرا وجدت صديقا في تقرير المخزونات لمعهد البترول الأمريكي”.

وأضاف: “معهد البترول الأمريكي أورد سحبا أكبر بكثير مقارنة مع متوسط التوقعات لمخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر الجاري”.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات مقابل العديد من العملات، إذ نحى المتعاملون جانبا تأجيلا جديدا لتقديم أموال تحفيز في الولايات المتحدة وأبقوا على رهاناتهم بأن تقديم مساعدات مالية إضافية ما زال مرجحا.

وقد تكسب أسعار النفط المزيد من القوة مع بدء برامج تحصين من الفيروس في أنحاء العالم في 2021، مما يسمح للدول بتخفيف القيود على التنقل وأنشطة الشركات.

وتظهر بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 492.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين الذين أشاروا إلى انخفاض 2.6 مليون برميل.

