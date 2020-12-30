الحكومة المؤقتة تخصص 55 مليون دينار لتنفيذ مشاريع ببلدية البريقة

أعلنت الحكومة المؤقتة في بنغازي أمس الثلاثاء، عن تخصيص 55 مليون دينار لصالح بلدية البريقة عن طريق إنشاء مجموعة من المشاريع في المدينة.

وأضحت الحكومة في بيان لها، بأن الرئيس عبدالله الثني بحث مع المسؤولين عن بلدية البريقة وممثلين عن المدينة في اجتماع موسع المختنقات التي تعاني منها مناطق بلدية البريقة في عدد من المجالات والتي ألقت بظلالها على حياة المواطن في ظل نقص الإمكانيات.

وأضاف البيان بأن الثي أصدر تعليماته بمنح الإذن بالتعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع في بلدية البريقة بقيمة تصل إلى “55 ” مليون دينار ليبي.

وتطرق الاجتماع إلى سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية ونسب إنجازها، والتي من أهمها الطريق الرابط بين أجدابيا – البريقة بمسافة 80 كم، إضافة إلى وضع عمل القطاع الصحي وضرورة الإسراع في إتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه.

ووفق البيان، حبث الاجتماع أيضا مشكلة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآليات حلها، إضافة إلى صيانة جامعة النجم الساطع تمهيدًا لعودتها للعمل واستقبال الطلاب، إضافة إلى آليات صيانة الطرق المتهالكة داخل المدينة.

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