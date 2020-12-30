اتفاقية “ليبية- جزائرية” للحدّ من أزمة الكهرباء

أبرمت الشركة العامة للكهرباء، اتفاقية تعاون مع شركة “سونلغاز “الجزائرية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والغاز.

وبحسب بيان الشركة العامة للكهرباء؛ فإن الاتفاقية تشمل نقل وتوزيع الكهرباء والغاز والتعاون في مجال الطاقات المتجددة بين البلدين، حيث تعاني الشبكة العامة للكهرباء من عجز متكرر يصل في وقت الذروة الصيفية والشتوية إلى أكثر من ألفي ميجاوات.

وقد تم توقيع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والوفد المرافق له والمدير العام لشركة مجمع “سونلغاز”، شاهر بولخراص.

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