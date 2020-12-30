المركزي يفند ادعاءات وزارة المالية بشأن عرقلته تحويل مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج

فند مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي مقتضب صدر عنه اليوم الاربعاء الموافق 31/12/2020 ما ورد في بيان وزارة المالية بشأن عرقلة المصرف المركزي تنفيذ أذونات الصرف المتعلقة بمستحقات الطلبة الليبين الدارسين بالخارج .

حيث ذكر بيان مصرف ليبيا المركزي تأكيد المصرف المركزي قيامه بتغطية حسابات الباب الثالث الذي تنفذ على قوته أذونات الصرف المنح الطلاب الليبين الدراسين بالخارج، معززاً ذلك بالتأكيد على قيامه فعلاً بتنفيذ جميع حوالات الطلبة الدارسين بالخارج بما في ذلك حوالات الربع الرابع المتعلقة بتلك المنح لعام 2020 وأنه قد تم إبراقها إلى جميع السفارات الليبية في الخارج

وختم بيان المصرف المركزي بالتأكيد على أن “ولا صحة على الإطلاق لما ورد ببيان وزارة المالية بهذا الخصوص” .

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