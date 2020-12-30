ورشة عمل بطرابلس حول دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي

نظمت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب بطرابلس اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول “دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي”.

وأوضح مجلس النواب في بيان، بأن ورشة العمل تأتي في إطار متابعة المجلس للأوضاع الاقتصادية بالبلاد، حيث نظمت الجلسة بالتعاون مع جامعة الزيتونة.

وشارك في ورشة العمل رئيس مجلس النواب ووزير العمل بحكومة الوفاق الوطني ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس ورئيس الفريق الفني لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية بالمجلس ورئيس جامعة الزيتونة ووكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى عدد من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وبحسب البيان، استعرض المشاركون بالورشة عدداً من الورقات البحثية والدراسات، مع فتح باب النقاش حول دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي خلال الفترة المقبلة.

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