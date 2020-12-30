اجتماع هام باقتصاد الوفاق لمناقشة ضرورة تفعيل بعض الإجراءات بعد تعديل سعر الصرف

عقد وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لشؤون الاقتصاد “رجب خليل” اجتماعاً مع مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمصرف المركزي “مختار الطويل” ، ومدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي “ناجي عيسى” ووكيل وزارة المالية “أبوبكر الجفال”.

تناول الاجتماع الذي شهد أيضاً حضور وكيل وزارة التخطيط ، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين الخطوة التي قام بها مجلس إدارة المصرف المركزي بتغيير سعر الصرف .

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل اللجنة العليا لمتابعة السياسات الاقتصادية والمواضيع ذات العلاقة المباشرة باستقرار السوق وآلية عمل المصارف وفق السعر الجديد .

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تسهيل إجراءات الحوالات المباشرة والإسراع في اصدار مجموعة من القرارات منها الغاء قرار الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي ، وأهمية الإسراع في اعداد الميزانية الموحدة للدولة .

الاجتماع تناول امكانية النظر في التعريفة الجمركية ، ووصول انتاج النفط إلى مستويات تحقق الإيرادات المنشودة وتحويل الإيرادات إلى حسابات المصرف المركزي لتتحقق الاصلاحات بالشكل المطلوب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية