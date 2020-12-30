اقتصاد

اجتماع هام باقتصاد الوفاق لمناقشة ضرورة تفعيل بعض الإجراءات بعد تعديل سعر الصرف

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لشؤون الاقتصاد “رجب خليل” اجتماعاً مع مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمصرف المركزي “مختار الطويل” ، ومدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي “ناجي عيسى” ووكيل وزارة المالية “أبوبكر الجفال”.

تناول الاجتماع الذي شهد أيضاً حضور وكيل وزارة التخطيط ، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين الخطوة التي قام بها مجلس إدارة المصرف المركزي بتغيير سعر الصرف .

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل اللجنة العليا لمتابعة السياسات الاقتصادية والمواضيع ذات العلاقة المباشرة باستقرار السوق وآلية عمل المصارف وفق السعر الجديد .

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تسهيل إجراءات الحوالات المباشرة والإسراع في اصدار مجموعة من القرارات منها الغاء قرار الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي ، وأهمية الإسراع في اعداد الميزانية الموحدة للدولة .

الاجتماع تناول امكانية النظر في التعريفة الجمركية ، ووصول انتاج النفط إلى مستويات تحقق الإيرادات المنشودة وتحويل الإيرادات إلى حسابات المصرف المركزي لتتحقق الاصلاحات بالشكل المطلوب

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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