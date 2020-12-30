عادت للارتفاع.. تعرف على اخر اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي 30-12-2020

شهد سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً نسبياً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب صعوداً طفيفا في تداولات السوق الموازية الاربعاء، بعد تراجع ملحوظ يوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا الاربعاء 30-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار=5.135 ~ 5.15 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.15 ~ 5.16 دينار

اليورو = 6.34 دينار

الجنية الإسترليني 6.94 دينار

الليرة التركية 0.69 دينار

الدينار التونسي 1.89 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 6.95 دينار

كسر ذهب عيار 18 ب216 دينار

كسر ذهب عيار 21 ب252 دينار

كسر ذهب عيار 22 ب264 دينار

كسر ذهب عيار24 ب288 دينار

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