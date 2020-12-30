إدارة مصرف الجمهورية تكشف أسباب خصم 100 دينار من الحسابات العملاء كعمولة سنوية

طرابلس 30 ديسمبر 2020 (وال)- أصدرت الإدارة العامة بمصرف الجمهورية، بيانًا توضيحيًا بشأن أسباب خصم قيمة 100 دينار من الحسابات العملاء كعمولة سنوية.

وأوضحت إدارة المصرف – في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – أن عديد الاستفسارات تصل بشأن الخصومات السنوية، كرسائل عبر الموقع والإيميلات الإلكتروني، بأن الخصم يأتي تحت بند العمولة السنوية الخاصة بحسابات الشركات ورجال الأعمال.

وأشارت إدارة المصرف – في البيان – إلى أنه في حال تمّ خصم قيمة 100 دينار من مرتب موظف دولة أو مرتب ضمان، أو تضامن، فإن المصرف سيقوم بتسوية الإجراء بعد المراجعة التظلم والتأكد منه. (وال- طرابلس) أ ف/ ر ت

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