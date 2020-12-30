بنغازي .. تواصل دورة دبلوم المراقبين الماليين

بنغازي 30 ديسمبر 2020 (وال)- تتواصل دورة دبلوم المراقبين الماليين الذي ينظمه مركز الدراسات المالية والتدريب على العمليات المالية بوزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية، بالتعاون مع مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي.

هذا وتستمر دورة دبلوم المراقبين الماليين في ظل التزام المشاركين بحسب الجدول الموضوع، بحضور الدكتور أنس أبعير، والأستاذ خالد العريبي.

وقد ألقى المحاضرة الأستاذ وسام الكيلاني بعنوان “عناصر النظام المحاسبي في ليبيا”، والذي سلط الضوء على نظام “السلف – العهد – الأمانات بأنواعها – الحسابات المعلقة – التأمينات – المبالغ المحجوزة – تنفيذ العقود القائمة.

وتخللت المحاضرة حلقة نقاش بين المشاركين والحاضرين لتوضيح حزمة من النقاط المهمة التي وردت في المحاضرة، ولا تزال دورة دبلوم المراقبين الماليين مستمرة حسب الخطة الموضوعة مسبقاً من مركز الدراسات المالية والتدريب ومركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي. (وال- بنغازي) هـ أ / ر ت

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