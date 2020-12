الإمارات.. البورصة تُغلق بتراجع وانخفاض بعد رصد حالات لسلالة الفيروس الجديدة

بورصتا الإمارات أغلقت على انخفاض، أمس الأربعاء، بعدما رصد أول حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

واكتشفت الإمارات عددا من الحالات لأشخاص مصابين بالسلالة الجديدة، لتكون أول حالات مؤكدة بهذه السلالة شديدة العدوى في منطقة الخليج.

وأبقت الإمارات حدودها والرحلات الجوية الدولية مفتوحة، بينما مددت السعودية المجاورة يوم الاثنين حظر دخول المملكة جوا وبرا وبحرا لأسبوع آخر.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.3%، ليتكبد خسارة للجلسة الـ4 على التوالي. وهبط سهم “إعمار العقارية”، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، 0.8%، وانخفض سهم “داماك” العقارية 3.7%.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.2%، في 2 جلسة من الخسائر على التوالي، متأثرا بهبوط 1.2% لسهم مجموعة اتصالات، ونزول سهم بنك “أم القيوين الوطني” 2.6%.

وفي السعودية، صعد مؤشر البورصة 0.2%، مدعوما بارتفاع 1.3% لسهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر الرئيسي 0.3%، مدعوما بزيادة 0.6% لسهم بنك”قطر الوطني”، أكبر بنوك الخليج.

وأغلق مؤشر البحرين على انخفاض 1.4% بعد تراجع أسهم القطاع المالي. ونزل سهم البنك الأهلي المتحد 4.5%، فيما خسر سهم بنك الإثمار 2.8%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2%، مدعوما بزيادة 8% تقريبا لسهم “السويدي إلكتريك”.

