الحبري يطالب المسؤولين بمبادرات للنهوض بالاقتصاد واستغلال كل ما هو موجود

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طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري المسؤولين بالتحرك بالمبادرات للنهوض بالاقتصاد واستغلال كل ما هو موجود في الاقتصاد خصوصا الشط الليبي الذي يمتد لأكثر من 1700 كلم، وتصدير التمور والأسماك والسياحة وغيرها من الموارد الموجودة في البلاد.

وأضاف الحبري خلال ندوة نظمتها كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي حول السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف أن الاقتصاد الليبي يعاني البطء والهيكلية غير الملائمة والسيطرة الكلية والهيمنة المالية من خلال إيراد النفط وهو إيراد ريعي.

وشدد المحافظ على ضرورة الخروج من هذه القوقعة والاتجاه إلى التنوع واستخدام المؤشرات الاقتصادية الصحيحة بدلا من الاتكال على سعر النفط.

وأكد أن مصرف ليبيا المركزي يسعى إلى تحقيق هذا الهدف بكل قوة وتنسيق السياسيات المكملة من السياسية المالية والتجارية، وكيفية البحث في تطوير القطاع المصرفي بالبلاد.

وقال المحافظ إنه سيتم إعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية، ستكون أداة هامة من أجل مراقبة سعر الصرف، وانعكاساتها على المحاور الموجودة في الاقتصاد الكلي.

وأوضح أنه تم مناقشة السياسية النقدية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي يطمح أن تكون المرحلة جيدة بعد القرارات المهمة من قبل إدارة ليبيا المركزي .

وأكد الحبري أن الندوة تناولت السياسة النقدية فيما يتعلق بسعر الصرف كركيزة أساسية في سعر الصرف الجديد، وقد تم مناقشتها من خلال الهدف النهائي والوسيط، موضحًا أن اللجنة ستقوم بمراقبة سعر الصرف بصفة دورية بشرط توفر الظروف الأمنية والسياسية وأن تكون في هنالك حالة استقرار حتى يتمكن سعر الصرف من الحياة والاستمرار.