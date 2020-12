أذربيجان تُباشر بضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب البحر «الأدرياتيكي»

وزارة الطاقة الأذربيجانية، قالت اليوم الخميس، إنها بدأت بتوريد الغاز بشكل تجاري إلى أوروبا، بواسطة خط نقل الغاز عبر الأدرياتيكي.

وأضافت الوزارة القول، إنه “مع بدء توريد الغاز، بشكل تجاري إلى أوروبا بواسطة خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، تم تحقيق الهدف الاستراتيجي لممر الغاز الجنوبي”.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة في بيانها، إلى أن بدء تدفق الغاز الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية، “يفتح صفحة جديدة في تطوير أذربيجان كدولة مصدرة للغاز”.

ويدخل هذا الخط، ضمن مشروع “الممر الجنوبي للغاز الطبيعي” الذي يهدف لنقل الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين عبر أذربيجان وتركيا إلى أوروبا، وفي المرحلة الأولى سيضخ المشروع الغاز من حقل “شاه دنيز”، على أن يتم ربط الأنبوب مستقبلا بمكامن غاز أخرى.

