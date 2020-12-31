شركة سرت تعلن السيطرة على تسرب للنفط الخام على خط زلطن – البريقة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في وقت متأخر من أمس الأربعاء، عن السيطرة على تسرب للنفط الخام على خط زلطن – البريقة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن فنيي الصيانة بالحقول وعمال السلامة الإطفاء تمكنوا من السيطرة على تسرب النفط الخام من خط 36 بوصة الممتد من زلطن إلى البريقة عند 112 كم.

وتمكنت فرق الصيانة من إيقاف التسرب وذلك بتصنيع وتركيب ضمادة بطول 2 متر وإيقاف التسرب وإعادة الخط للإنتاج، وفق البيان.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تقييم الخط من قبل المهندسين والفنيين لإصدار التوصيات اللازمة بالإضافة إلى شفط كميات النفط المتسربة وإعادتها للخط.

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