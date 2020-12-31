“مالية الوفاق” تُحيل مرتبات 60 ألف موظف لـ”المركزي”

أحالت وزارة المالية بحكومة “الوفاق” أذونات صرف مرتبات شهر ديسمبر، إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وأفادت الوزارة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن أذونات الصرف تضمّنت الإفراجات عن المرتبات الخاصة بـ 60 ألف موظف جدد يعملون في 280 جهات حكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة العمليات المصرفية بالمركزي ستقوم باستكمال إجراءات الصرف المتّبعة، خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية والاقتصاد المفوّض بحكومة “الوفاق”، فرج بومطاري، خلال بثّ مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، أن موعد الإفراج عن المرتبات، سيكون في شهر ديسمبر.

وأوضح أن جلّ الإفراجات جاهزة، ومُدرجة في منظومة الرقم الوطني، حيث ستُحال القيم المالية الخاصة بها في الشهر ذاته.

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