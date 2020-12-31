اقتصاد

غرفة التجارة بمصراتة تسعى لتعزيز التبادل التجاري مع باكستان

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش القائم بأعمال السفارة الباكستانية بطرابلس، فياض أحمد، مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، خطوات العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وبحث الاجتماع، الذي عُقد بمقر الغرفة، بمشاركة أعضاء لجنة الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ومجموعة من رجال الأعمال المنتسبين للغرفة؛ وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على مذكرة التفاهم التجاري المتفق عليها بين الغرفة وسفارة باكستان في ليبيا.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة لتعزيز التبادل التجاري مع باكستان.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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