المصرف الإسلامي يؤكد استعداده لتلبية احتياجات عملائه من البطاقات الدولية

أعلن المصرف الليبي الإسلامي اليوم الخميس عن استعداده لتلبية احتياجاتهم الخاصة بالبطاقات الدولية؛ وذلك عن طريق الشراكة الجديدة مع شركة ماستركارد.

وأوضح المصرف في بيان، بأن الشراكة مع ماستركارد عبر مشروع (MPTS) تأتي بالتزامن مع التحديثات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي بخصوص تعديل سعر الصرف والاستعداد للسنة المالية الجديدة.

وأشار المصرف في البيان إلى أن المشروع المقدم من شركة ماستركارد أثبت نجاحه عن طريق تجربته بشكل رسمي في الفترة الماضية على منتجات أرباب الأسر (استكمال).

وتحتوي الحزمة الجديدة من خدمات البطاقات الدولية على العديد من المميزات أبرزها ميزة 3D_secure والتي تمكن من تحقيق مستوى أمان أعلى عن طريق إرسال رسائل هاتفية مباشرة إلى الزبون عند القيام بأي عملية شراء عن طريق الإنترنت “أون لاين”.

وتشمل الخدمات ميزة contactless “عدم التلامس”، والتي تمكن من استعمال البطاقة والشراء بها دون الحاجة إلى إدخالها إلى الماكينة، مع إمكانية إطلاع الزبون على كل مايخص بطاقته عن طريق الموقع الخاص بهذه الخدمة المقدمة من شركة ماستركارد.

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