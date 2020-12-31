“اقتصاد الوفاق” تبحث آلية عمل المصارف وفق السعر الجديد

بحث وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد بحكومة “الوفاق”، رجب خليل، رفقة وكيل وزارة المالية للميزانية والحسابات، ووكيل وزارة التخطيط، تفعيل اللجنة العليا لمتابعة السياسات الاقتصادية.

كما تضمن الاجتماع، مناقشة الموضوعات المتعلقة باستقرار السوق وآلية عمل المصارف وفق السعر الجديد، والمتمثلة في أهمية تسهيل إجراءات الحوالات المباشرة والإسراع في إصدار مجموعة من القرارات منها إلغاء قرار الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وأهمية الإسراع في إعداد الميزانية الموحدة للدولة إضافة للتطرق إلى إمكانية النظر في التعريفة الجمركية.

وشارك، في هذا الاجتماع، كل من مدير إدارة التخطيط بوزارة التخطيط ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية