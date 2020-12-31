المركزي يُعلن في اجتماع جديد اعتماد ضوابط بيع النقد الأجنبي

أعلن المصرف المركزي في طرابلس اليوم الخميس عن عقد مجلس الإدارة اجتماعا جديدا عبر خدمة الفيديو تناول فيه أعضاء المجلس الإجراءات المتعلقة ببيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض.

وأوضح المركزي في بيان مقتضب عبر حسابه بفيسبوك، بأن مجلس الإدارة اعتقد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي للأغراض المتعلقة بالدراسة والعلاج والتجارة والأغراض الشخصية.

وأكد البيان أن المصارف التجارية ستوفر النقد الأجنبي منذ بداية يوم الأحد القادم من العام الجديد 2021، وفق قرار المركزي رقم 1 لسنة 2020 والذي ينص على بيع الدولار والعملات الأخرى مقابل السعر الجديد للصرف والبالغ 4.48 دينار.

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