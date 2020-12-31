اقتصاد

المركزي يعلن رسميا عن اعتماد ضوابط بيع النقد الأجنبي ويحدد موعد توفر السيولة في المصارف

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الخميس عن عقد مجلس الإدارة اجتماعا جديدا عبر خدمة الفيديو، مؤكداً أن الاجتماع تناول فيه أعضاء المجلس الإجراءات المتعلقة ببيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض.

وأوضح المركزي في بيان مقتضب عبر حسابه بفيسبوك، بأن مجلس الإدارة اعتمد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي للأغراض المتعلقة بالدراسة والعلاج والتجارة والأغراض الشخصية.

وقال البيان أن المصارف التجارية ستوفر النقد الأجنبي منذ بداية يوم الأحد القادم من العام الجديد 2021، وفق قرار المركزي رقم 1 لسنة 2020 والذي ينص على بيع الدولار والعملات الأخرى مقابل السعر الجديد للصرف والبالغ 4.48 دينار.

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