بعد بيان المركزي.. انقلاب مفاجئ.. تعرف على اخر اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي 31-12-2020

شهد سعر صرف الدولار الامريكي عودته للانخفاض بشكل مفاجئ مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تراجعاً جماعياً في تداولات السوق الموازية الخميس.

يأتي ذلك بعد بيان لـ مصرف ليبيا المركزي ، بشأن اعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي للأغراض المتعلقة بالدراسة والعلاج والتجارة والأغراض الشخصية.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 31-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار= 5.05 ~ 5.08 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.09 ~ 5.06 دينار

اليورو = 6.05 دينار

الجنية الإسترليني 6.65 دينار

الليرة التركية 0.68 دينار

الدينار التونسي 1.86 دينار

الجنية المصري 0.31 دينار

الدينار الاردني 6.95 دينار

الذهب الكسر عيار 212=18 للجرام

الذهب الكسر عيار 247.3=21 للجرام

الذهب الكسر عيار 282.6=24 للجرام

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي