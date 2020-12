«سوناطراك» الجزائرية تعتزم إنفاق 40 مليار دولار خلال السنوات القادمة

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية “سوناطراك” توفيق حكار، اليوم الخميس، إن الشركة تعتزم استثمار 40 مليار دولار، 51% منها بالعملة المحلية الدينار، على مدار السنوات الخمس المقبلة في تطوير الحقول الحالية.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية عن حكار قوله، في رسالة للعاملين، إن سوناطراك تتوقع أيضا زيادة الإنتاج والمبيعات في 2021، إذ تستهدف بدء الإنتاج من حقول جديدة، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

وأضاف أن الإنفاق بالدينار يشمل مشروعات من المقرر ترسيتها على شركات وطنية ليتسنى للبلاد الحفاظ على قدر كبير من الأموال بالعملة الصعبة.

يُشار إلى أن إيرادات تصدير الطاقة في الجزائر العضو بـ”أوبك” تُشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من إجمالي المبيعات للخارج.

وأمرت الحكومة سوناطراك بخفض الإنفاق المزمع للعام الحالي بنسبة 50% إلى سبعة مليارات دولار بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط العالمية.

