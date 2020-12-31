“نواب طرابلس” يبحثون “استقرار الاقتصاد”

نظمت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، ورشة عمل بعنوان دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.

حيثُ استعرض المشاركون بالورشة عدداً من الورقات البحثية والدراسات، إضافة لمناقشة دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.

وشارك في هذه الورشة كل من “رئيس مجلس النواب في طرابلس” حمودة أحمد سيالة، ووزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس عبد المنعم بالكور، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس، ورئيس الفريق الفني لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية بالمجلس ورئيس جامعة الزيتونة، ووكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

واستعرض المشاركون عدداً من الورقات البحثية والدراسات، وفُتح باب النقاش حول دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.

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