اقتصاد

“نواب طرابلس” يبحثون “استقرار الاقتصاد”

تم النشر منذُ 9 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، ورشة عمل بعنوان دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.

حيثُ استعرض المشاركون بالورشة عدداً من الورقات البحثية والدراسات، إضافة لمناقشة دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.

وشارك في هذه الورشة كل من “رئيس مجلس النواب في طرابلس” حمودة أحمد سيالة، ووزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس عبد المنعم بالكور، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس، ورئيس الفريق الفني لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية بالمجلس ورئيس جامعة الزيتونة، ووكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

واستعرض المشاركون عدداً من الورقات البحثية والدراسات، وفُتح باب النقاش حول دور السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار الاقتصاد الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق